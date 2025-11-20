Несколько баков с тарелками: под Калининградом обнаружен новый посудный клад (фото)

В Калининградской области обнаружен новый посудный клад. Судя по опубликованным на «Форуме копателей Калининграда» «ВКонтакте» фотографиям, значительная часть посуды уцелела, несмотря на то, что была спрятана под землю 80 лет назад.

Среди находок анонима (публикация не подписана, а лицо кладоискателя закрыто смайликом), более трёх десятков тарелок, керамический подсвечник, хрустальный графин с крышкой, вазы из уранового стекла, супницы, сахарницы, чайные пары и прочая керамическая посуда.

Вся перечисленная посуда была упакована как минимум в четыре металлические ёмкости (вёдра и кастрюли) и закопана на метровую глубину. Отметим, что в Калининградской области регулярно находят подобные клады. Большая их часть была закопана немецким населением перед депортацией из Калининградской области в 1947 и 1948 годах.