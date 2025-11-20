Несколько баков с тарелками: под Калининградом обнаружен новый посудный клад (фото)

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В Калининградской области обнаружен новый посудный клад. Судя по опубликованным на «Форуме копателей Калининграда» «ВКонтакте» фотографиям, значительная часть посуды уцелела, несмотря на то, что была спрятана под землю 80 лет назад.

Среди находок анонима (публикация не подписана, а лицо кладоискателя закрыто смайликом), более трёх десятков тарелок, керамический подсвечник, хрустальный графин с крышкой, вазы из уранового стекла, супницы, сахарницы, чайные пары и прочая керамическая посуда.

Вся перечисленная посуда была упакована как минимум в четыре металлические ёмкости (вёдра и кастрюли) и закопана на метровую глубину. Отметим, что в Калининградской области регулярно находят подобные клады. Большая их часть была закопана немецким населением перед депортацией из Калининградской области в 1947 и 1948 годах.

О подобных кладах копатели отчитывались в мае этого года, в сентябре и августе и декабре 2024 года. Тогда сообщалось, что тайники были сделаны в полях. Также в январе 2023 года среди предметов, найденных копателями, оказалась посуда из уранового стекла, имеющая салатовый цвет при наведении на нее ультрафиолетовой лампы.

