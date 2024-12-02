«Всё в семью»: калининградец выкопал посудный клад и отказался его продавать (фото)

«Всё в семью»: калининградец выкопал посудный клад и отказался его продавать (фото)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Клады

В Калининградской области в минувшие выходные был найден очередной посудный клад, спрятанный, по всей вероятности, немецкой семьёй перед депортацией из бывшей Восточной Пруссии. Фотографии находок на месте раскопок и после сортировки были опубликованы в сообществе «Копатели Калининграда. Эхо Восточной Пруссии».

Спрятана утварь, если судить по фото, была в эмалированные кастрюли и тазы. Часть тарелок, чашек и других керамических ёмкостей пострадала от давления грунта, однако несколько десятков предметов уцелело и находится в хорошем состоянии.

Автор фотографий после того, как ему поступило предложение продать несколько предметов, заявил, что избавляться от посуды не собирается. «Всё по функционалу, — ответил он на просьбу о продаже. — Всё в дом, всё в семью».

Напомним, что подобные находки — не редкость для региона. В последний раз публикации о подобных кладах были сделаны в сентябре и августе этого года. Тогда сообщалось, что тайники были сделаны в полях. Также в январе 2023 года среди предметов, найденных копателями, оказалась посуда из уранового стекла, имеющая салатовый цвет при наведении на нее ультрафиолетовой лампы.

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