«Всё в семью»: калининградец выкопал посудный клад и отказался его продавать (фото)

В Калининградской области в минувшие выходные был найден очередной посудный клад, спрятанный, по всей вероятности, немецкой семьёй перед депортацией из бывшей Восточной Пруссии. Фотографии находок на месте раскопок и после сортировки были опубликованы в сообществе «Копатели Калининграда. Эхо Восточной Пруссии».

Спрятана утварь, если судить по фото, была в эмалированные кастрюли и тазы. Часть тарелок, чашек и других керамических ёмкостей пострадала от давления грунта, однако несколько десятков предметов уцелело и находится в хорошем состоянии.

Автор фотографий после того, как ему поступило предложение продать несколько предметов, заявил, что избавляться от посуды не собирается. «Всё по функционалу, — ответил он на просьбу о продаже. — Всё в дом, всё в семью».