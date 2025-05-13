В Калининградской области копатели нашли в поле три бочки с немецкой посудой (фото) (видео)

В Калининградской области найден ещё один клад. О том, что в поле на небольшой глубине (район находки не указан) были обнаружены три бочки с посудой, рассказал в понедельник, 12 мая, поисковик-аноним в сообществе «Копатели Калининграда. Эхо Восточной Пруссии». Он также опубликовал несколько фото и видео с места.

«Минус ещё одна нычка, — прокомментировал он процесс извлечения посуды из прогнивших бочек. — Три бочки было. Много битой и давленой [посуды], но есть и чем похвастаться».

На фото и видео можно разглядеть стопки тарелок, керамические чашки и чайники, соусники, шкатулку из неизвестного материала (она оказалась пустой) хрусталь и два серебряных подноса.