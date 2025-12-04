Ангар № 5 на Балткосе готовят к включению в реестр выявленных ОКН

Ангар № 5 бывшего гидроаэродрома «Нойтиф» на Балтийской косе получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Экспертиза проводилась с 26 сентября по 25 октября 2025 года.

Речь идет о кирпичном четырехэтажном здании площадью около 5 тыс. кв. м на Малой набережной в Балтийске, построенном в 1936-1939 годах в составе авиабазы люфтваффе «Нойтиф». Сейчас объект числится в перечне выявленных объектов культурного наследия — он был поставлен на учет решением региональной Службы охраны памятников еще в 2020 году.

Эксперты пришли к выводу, что ангар обладает историко-культурной ценностью и соответствует критериям памятника. После внесения в реестр для него будет установлен режим охраны, ограничивающий строительство, земляные и иные работы, не направленные на сохранение объекта.

Согласно материалам экспертизы, аэродром «Нойтиф» был частью системы береговой обороны Пиллау и важной базой для гидро- и сухопутной авиации. На косе построили шесть ангаров с бетонными слипами для гидросамолетов, мастерские, склады, радиостанцию, казармы и жилой поселок для летчиков. Ангар № 5 — единственный, где перекрытие выполнено с большим пролетом без внутренних опор. Металлический каркас собран на клёпках, крыша — из плит армированного бетона. В башнях по бокам располагались площадки под зенитные орудия.

В апреле 1945 года у одного из ангаров происходила высадка подразделений Красной армии при форсировании пролива Зеетиф — восемь участников штурма получили звание Героя Советского Союза. После войны на аэродроме базировались самолёты-амфибии Бе-4, Бе-6, Бе-12 и истребительные части авиации Балтийского флота, пока база не была окончательно закрыта в 1996 году.

Экспертное заключение подчеркивает уникальность техконструкций: ангар возведен на зыбучих песках и за десятилетия сохранил устойчивость благодаря инженерным решениям своего времени.

Документ с выводами направлен в региональную службу охраны памятников для принятия решения о включении объекта в реестр.

В октябре прошлого года администрация Балтийского городского округа получила предостережение от Службы государственной охраны объектов культурного наследия из-за неудовлетворительного состояния ангаров авиабазы «Нойтиф». Соответствующая информация была размещена в Едином реестре проверок Генеральной прокуратуры России. В тексте предостережения говорилось о том, что администрации муниципалитета предстоит «обеспечить проведение первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия в соответствии с порядком, установленным для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия».

Ранее собственники (семья экс-депутата Госдумы Асана Нюдюрбегова) успели разобрать два ангара авиабазы (№ 1 и № 6) на Балтийской косе. Строения перешли в частную собственность в конце 90-х годов. Ранее глава региональной Службы охраны памятников Евгений Маслов заявлял, что собственник ангаров не заинтересован в их сохранении. Кроме того, один из участков с сохранившимся ангаром № 2 на Малой набережной выставили на продажу