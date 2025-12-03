На освещение деятельности Заксобрания на телевидении выделили 5,3 млн

Все новости по теме: Госзакупки
На информационные услуги по освещению деятельности Заксобрания Калининградской области в региональном сегменте федерального канала в 2026 году направляют 5,3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Итоги определения поставщика — то есть телеканала, который будет оказывать услуги — подведут 5 декабря.

В качестве основных направлений информационного освещения деятельности органа указаны: «обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности депутатов и Заксобрания», «повышение эффективности информационно-разъяснительной работы о деятельности Заксобрания», «информационное сопровождение законотворческого процесса по разработке и принятию законодательных актов Калининградской области»; «совершенствование обратной связи депутатов» с избирателями.

Согласно документации, объем услуг включает «не менее 36 программ, хронометраж каждой программы — не менее 6 минут, не менее 11 программ, хронометраж каждой программы — не менее 20 минут, не менее 80 репортажей в новостной программе, хронометраж каждого репортажа — не менее 1 минуты». Всего — 516 минут эфирного времени, одна минута оценивается в 10,2 тыс. рублей.

Ранее Заксобрание анонсировало госзакупки на освещение своей деятельности в 2026 году. На информационные услуги в объёме 189 минут заксобрание выделило 302 400 рублей. Цена за единицу — 1600 рублей. Ещё 360 минут пиара обойдутся в 300 240 рублей. В данном случае цена минуты составляет 834 рубля. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В 2025 году вклад СМИ в формирование общественного мнения о деятельности регионального парламента оценили в общей сложности в 13 207 388 рублей.
