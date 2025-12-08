Экспертиза признала ангар № 2 на Балткосе объектом культурного наследия

Ангар № 2 и башня управления полетами гидросамолетов бывшего гидроаэродрома «Нойтиф» на Балтийской косе получили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Экспертиза проводилась с 26 сентября по 12 октября 2025 года.

Речь идет о кирпичном ангаре площадью около 7,6 тыс. кв. м по адресу Малая набережная, 24, и прилегающем шестиэтажном здании с башней управления полетами (Малая набережная, 22). Оба объекта построены в 1936–1939 годах в составе авиабазы «Нойтиф» и числятся в перечне выявленных объектов культурного наследия — на учет их поставили приказом региональной Службы охраны памятников в сентябре 2020 года.

Экспертная комиссия пришла к выводу, что комплекс обладает историко-культурной ценностью и соответствует критериям памятника. В документации подчеркивается, что объект является ансамблем и соответствует категории регионального значения. После внесения в реестр для него будет установлен режим охраны, ограничивающий строительство, земляные и иные работы, не связанные с сохранением объекта.

Согласно материалам экспертизы, аэродром «Нойтиф» был частью системы береговой обороны Пиллау и важной базой для гидро- и сухопутной авиации. На косе построили шесть ангаров с бетонными слипами для гидросамолетов, мастерские, склады, радиостанцию, казармы и жилой поселок для летчиков. Ангар № 5 — единственный, где перекрытие выполнено с большим пролетом без внутренних опор. Металлический каркас собран на клёпках, крыша — из плит армированного бетона. В башнях по бокам располагались площадки под зенитные орудия.

В апреле 1945 года у одного из ангаров происходила высадка подразделений Красной армии при форсировании пролива Зеетиф — восемь участников штурма получили звание Героя Советского Союза. С 1947 года на аэродроме базировались гидросамолеты «Каталина», впоследствии сюда были переведены самолеты-амфибии Бе-4, Бе-6 и Бе-12. До 1960 года на Косе базировались истребительные полки авиации ДКБФ, входившие в состав ИАД авиации ДКБФ.

«В ангаре № 2 размещалась технико-эксплуатационная часть (ТЭЧ), персонал которой выполнял регламентные работы на самолётах. В непосредственной близости от ангара находится Г-образное здание с башней, верхняя часть которой во время войны была повреждена и, впоследствии, накрыта скатной крышей. После 1945 года по прямому назначению башня не использовалась. До 1995 года на аэродроме базировалась 49-я Таллинская Краснознаменная орденов Ушакова и Нахимова отдельная противолодочная авиационная эскадрилья, оснащенная гидросамолётами Бе-12. В 1996 году авиабаза прекратила свое существование», — уточняется в экспертизе.

Документ направлен в региональную Службу охраны памятников для принятия решения о включении комплекса «Ангар № 2 и башня управления полётами» в реестр.

В октябре 2024 года администрация Балтийского городского округа получила предостережение от Службы государственной охраны объектов культурного наследия из-за неудовлетворительного состояния ангаров авиабазы «Нойтиф». В тексте предостережения говорилось о том, что администрации муниципалитета предстоит «обеспечить проведение первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия в соответствии с порядком, установленным для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия».

В 2020 году собственники (семья экс-депутата Госдумы Асана Нюдюрбегова) успели разобрать два ангара авиабазы (№ 1 и № 6) на Балтийской косе. Строения перешли в частную собственность в конце 90-х годов. В 2021 году глава региональной Службы охраны памятников Евгений Маслов заявил, что собственник ангаров не заинтересован в их сохранении. Кроме того, в ноябре 2025 года участок с ангаром № 2 выставили на продажу.

Отметим, ангар № 2 — не единственный объект бывшего аэродрома на косе, получивший положительную историко-культурную экспертизу в этом году. В конце октября этого года аналогичное решение приняли и по соседнему ангару № 5.