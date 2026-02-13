На капремонт игрового поля стадиона на Сельме направляют 53 млн рублей

Спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта ищет подрядчика для капитального ремонта игрового поля стадиона им. Юрия Шуляковского на Сельме. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена договора — 53 млн рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 27 февраля, итоги подведут 4 февраля.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен заменить искусственное покрытие на «покрытие нового поколения». Работы необходимо выполнить до 20 августа 2026 года.

В марте, августе и ноябре прошедшего года «Дирекция спортивных сооружений» не нашла подрядчика на ремонт трибуны стадиона на Сельме. На торги трижды не было подано ни одной заявки.

Обещание регби-клубу «Балтийский шторм» помочь с ремонтом основной трибуны стадиона на Сельме дал ещё в ноябре губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. «Съездил к ним на базу посмотреть, где тренируются. Поможем с ремонтом основной трибуны стадиона имени Юрия Шуляковского на Сельме», — написал глава региона в своём телеграм-канале.