Шибаев: в Пионерском ведут переговоры по участку под ФОК с бассейном

В Пионерском продолжается работа по созданию культурно-спортивного кластера с бассейном. Власти округа находятся на этапе урегулирования земельного вопроса под строительство будущего физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом 18 февраля в прямом эфире сообщил глава администрации округа Леонид Шибаев.

Речь идет о территории, прилегающей к новому стадиону со стороны улицы Вокзальной, где ранее располагалась наливная горловина нефтебазы. Именно там планируется строительство ФОКа с бассейном в составе единого спортивно-культурного пространства.

В прямом эфире жители задали вопрос о судьбе ФОКа, который планировалось строить на ул. Молодежной, название которого власти, в 2023 году, предлагали выбрать горожанам в опросе. По словам Шибаева, среди предложенных жителями вариантов были «Шторм», «Посейдон», «Пионер», «Чайка», «Мечта», «Буревестник», «Балтика». Однако в дальнейшем концепция оздоровительного комплекса была скорректирована.

«Посоветовавшись с коллегами и со спортсменами, мы приняли решение о том, что должен быть образован на территории Пионерского некий спортивно-культурный кластер», — сообщил глава администрации.

В 2024 году были завершены работы по внесению изменений в генеральный план округа. Как сообщил Шибаев, сейчас правительство области проводит процедуру корректировки правил землепользования и застройки. По его оценке, завершить ее планируется к середине лета.

После этого муниципалитет сможет закончить подготовку проекта планировки территории с проектом межевания. При этом земельный участок, на котором планируется размещение ФОКа, находится в частной собственности.

Как отметил глава округа, предварительные переговоры с собственником уже проведены. Достигнуты договоренности о возмездном изъятии участка — предполагается механизм мены с предоставлением земли в другой части города. После оформления правовых оснований администрация сможет приступить к подготовке проектной документации.

Шибаев добавил, что вопрос находится на контроле у губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Ранее власти сообщили, что культурно-спортивный кластер в Пионерском объединит стадион, спортивный комплекс, объекты спортивной школы, новую детскую школу искусств и бассейн. Часть инфраструктуры уже реализуется: завершено строительство стадиона, а капитальный ремонт спорткомплекса «Пионерский» запланирован на 2026-2027 годы.