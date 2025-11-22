Шибаев: в Пионерском планируют культурно-спортивный кластер с бассейном

Шибаев: в Пионерском планируют культурно-спортивный кластер с бассейном
Иллюстрация из проектной документации
В Пионерском округе планируется создание единой территории культурно-спортивной инфраструктуры, где разместятся новая детская школа искусств с концертным залом, бассейн и сопутствующие объекты. Об этом сообщил глава округа Леонид Шибаев 20 ноября в прямом эфире «ВКонтакте».

«В прошлом году мы начали работу по разработке планировки с проектами межевания в составе, так называемого, культурно-спортивного кластера, который начинается с ул. Вокзальной, включает территорию стадиона, спортивный комплекс, территорию начальной школы и основного корпуса спортивной школы», — рассказал Шибаев.

Он добавил, что в рамках этой территории планируется создать пешеходную улицу — Бульвар им. Прокофьева, а проектирование и строительство бассейна продолжатся после завершения работы по внесению изменений в генеральный план и правила застройки землепользования.

«Думаю, что примерно во второй половине следующего года у нас появится нормативная возможность завершить ту работу, которую в прошлом году начали, и приступить к расчету проектирования, потому что там сложная территория, не только муниципальная земля, есть частный сектор, придется вырабатывать взаимодействие, чтобы все стороны остались не обделены», — уточнил глава округа.

Кроме того, на следующий год запланирован ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса, добавил Шибаев.

Напомним, в феврале этого года власти Пионерского выделили 22,4 млн рублей на разработку ПСД на строительство здания для Детской школы искусств им. С.С. Прокофьева. Здание планируют сделать трёхэтажным площадью 3706 кв. м с вместимостью до 790 человек. Площадь застройки — 1916 кв. м, а земельного участка — 0,8 га. Срок службы здания должен составить не менее 50 лет. В октябре проект не прошел государственную экспертизу.

