Первый клад-подснежник: калининградец выкопал бочку с посудой и инструментами (фото)

Первый клад-подснежник: калининградец выкопал бочку с посудой и инструментами (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Клады

В Калининградской области обнаружен первый весенний клад времен Великой Отечественной войны. Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Форум копателей Калининграда», схрон представлял собой стальную бочку с крышкой, полностью вкопанную в землю и до верха заполненную различными предметами. В их числе: посуда (тарелки, ложки, бокалы и чашки), инструменты, стальные цепи и масса металлических предметов.

Самой ценной находкой копатель посчитал керамическую чашку для бульона с клеймом вермахта (на онлайн-площадках по продаже антиквариата подобные бульонницы оцениваются в 10-25 тысяч рублей).

О подобных кладах копатели отчитывались в мае и ноябре прошлого года, в сентябре и августе и декабре 2024 года. Тогда сообщалось, что тайники были сделаны в полях. Также в январе 2023 года среди предметов, найденных копателями, оказалась посуда из уранового стекла, имеющая салатовый цвет при наведении на нее ультрафиолетовой лампы.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter