Первый клад-подснежник: калининградец выкопал бочку с посудой и инструментами (фото)

В Калининградской области обнаружен первый весенний клад времен Великой Отечественной войны. Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Форум копателей Калининграда», схрон представлял собой стальную бочку с крышкой, полностью вкопанную в землю и до верха заполненную различными предметами. В их числе: посуда (тарелки, ложки, бокалы и чашки), инструменты, стальные цепи и масса металлических предметов.
Самой ценной находкой копатель посчитал керамическую чашку для бульона с клеймом вермахта (на онлайн-площадках по продаже антиквариата подобные бульонницы оцениваются в 10-25 тысяч рублей).О подобных кладах копатели отчитывались в мае и ноябре прошлого года, в сентябре и августе и декабре 2024 года. Тогда сообщалось, что тайники были сделаны в полях. Также в январе 2023 года среди предметов, найденных копателями, оказалась посуда из уранового стекла, имеющая салатовый цвет при наведении на нее ультрафиолетовой лампы.