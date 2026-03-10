Первый клад-подснежник: калининградец выкопал бочку с посудой и инструментами (фото)

В Калининградской области обнаружен первый весенний клад времен Великой Отечественной войны. Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Форум копателей Калининграда», схрон представлял собой стальную бочку с крышкой, полностью вкопанную в землю и до верха заполненную различными предметами. В их числе: посуда (тарелки, ложки, бокалы и чашки), инструменты, стальные цепи и масса металлических предметов.

Самой ценной находкой копатель посчитал керамическую чашку для бульона с клеймом вермахта (на онлайн-площадках по продаже антиквариата подобные бульонницы оцениваются в 10-25 тысяч рублей).