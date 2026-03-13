Горвласти: асфальт в Калининграде разрушился из-за «неравномерного оттаивания»

Горвласти: асфальт в Калининграде разрушился из-за «неравномерного оттаивания»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Причиной разрушения асфальта на улицах Калининграда горвласти назвали «неравномерное оттаивание грунта». Во время рабочего выезда в четверг, 12 марта, глава администрации Елена Дятлова признала, что улицы сейчас действительно не в лучшем виде, однако после мониторинга их приведут в порядок. В свою очередь журналистов удивило, что этой зимой «переходов через ноль», на которые обычно ссылаются власти, было немного.

«Идет оттайка грунта, — объяснила Дятлова. — Влага, которая содержится в почве, должна уйти. Пока она не уйдет, происходит неравномерное оттаивание. Появляется сетка трещин и образуются ямы. Что нужно сделать? Дождаться, когда произойдет полная оттайка, сделать мониторинг состояния улично-дорожной сети и начинать работу по текущему содержанию».

Чиновница уточнила, что мониторинг на некоторых улицах уже ведется, и это не новая работа для ее подчиненных.

Напомним, что в январе 2024 года горвласти связали появление большого количества ям на дорогах с особенностями зимы.

«Мы анализировали ситуацию, смотрели, — объяснял Николай Уханов, занимавший тогда пост председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры. — Даже там, где мы сделали покрытие, рядом начинается шелушение и выкрашивание. У нас и декабрь, и январь в этом году — это большие перепады температуры, переходы через ноль и выпадение обильных осадков в виде снега и дождя. Снег проникает в поры асфальтобетона и происходит разрушение. Это характерно для этой зимы».

[x]
