Радиоцентр № 5 в Десантном бесплатно передали администрации Славского округа

Фото: пресс-служба администрации Славского округа
Исторический радиоцентр в Десантном Славского округа передали в безвозмездное пользование администрации Сальского округа. О факте передачи администрация муниципалитета сообщила в своем канале Max.

«Состоялась встреча: представители филиала РТРС „Калининградский ОРТПЦ“ передали главе Славского округа Сергею Яцкову имущественный комплекс радиоцентра в посёлке Десантный в безвозмездное пользование, — сообщили в пресс-службе. — Администрация планирует использовать территорию как инвестиционную площадку. В наше время цифровых технологий, к сожалению, потребности в радиоцентре уже нет».

В администрации отметили, что «наличие такого объекта в Славском районе открывает новые возможности для развития территории и сохранения уникального наследия» и напомнили об истории этого объекта.

«Радиоцентр № 5 (Десантное) ведёт отсчёт с 24 декабря 1974 года. Именно тогда на базе объекта № 903 была создана Радиостанция № 1 Калининградского радиоцентра. Во времена Советского Союза существовало 11 радиоцентров, один из них под № 5 находится в Славском муниципальном округе. За годы работы здесь произошло немало знаковых событий:

  • Ввод в эксплуатацию технического здания № 1 и самой высокой в Калининградской области антенны — ШАРРТ (шунтовой антенны с регулируемым распределением тока);

  • Запуск передатчика „Тайфун“ мощностью 2×500 кВт, транслировавшего 1‑ю союзную программу на частоте 173 кГц;

  • Открытие в мае 1975 года цеха № 2 коротковолнового вещания;

  • Создание во второй половине 70‑х антенного КВ‑комплекса и систем АС 4+4;

  • Модернизация в 1980–1986 гг., превратившая радиоцентр в уникальный центр мощного радиовещания» — рассказали в пресс-службе..

При этов в муниципалитете отметили, что радиоцентр № 5 и сегодня остается «одним из самых мощных и эффективных вещательных центров в России», «единственным в стране центром мощного радиовещания с охватом аудитории более 200 миллионов человек в странах Восточной и Западной Европы» и «объектом с богатой историей и современным радиопередающим оборудованием».

Напомним, что еще в феврале прошлого года Эдуард Кондратов, занимавший на тот момент пост главы администрации Славского округа, заявил о планах создания технологического кластера в здании радиоцентра в посёлке Десантное. По его словам, туда в 2025 году должны были проложить магистральную газовую трубу. Чиновник также отметил, что «там 4 МВт электричества», которым можно запитать технопарк.

Министр экономического развития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова тогда же дополнила, что на эту идею «есть несколько интересантов».



