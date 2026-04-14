Власти Славска не планируют использовать оборудование радиоцентра № 5 в Десантном. Об этом «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщила и.о. главы Славского муниципального округа Елена Синегубова.

Несмотря на то, что ранее глава администрации Сергей Яцков заявлял, что радиоцентр был бесплатно передан муниципалитету, Синегубова сообщила, что собственником муниципалитет по-прежнему не является.

«Информацией об использовании по назначению радиоцентра № 5 в п. Десантное располагает ФГУП „Российская телевизионная и радиовещательная сеть“, которое в настоящее время является собственником объекта, — сообщила Синегубова. — Планов по использованию „современного радиопередающего оборудования“ у администрации Славского муниципального округа в настоящее время нет. Администрация Славского муниципального округа совместно с АО „Корпорация развития Калининградской области“ проводят мероприятия по поиску инвестора на объект».

Напомним, что Яцков рассказал о безвозмездной передаче радиоцентра в середине марта.

«Состоялась встреча: представители филиала РТРС „Калининградский ОРТПЦ“ передали главе Славского округа Сергею Яцкову имущественный комплекс радиоцентра в посёлке Десантный в безвозмездное пользование, — сообщили в пресс-службе. — Администрация планирует использовать территорию как инвестиционную площадку. В наше время цифровых технологий, к сожалению, потребности в радиоцентре уже нет».

В администрации отметили, что «наличие такого объекта в Славском районе открывает новые возможности для развития территории и сохранения уникального наследия» и напомнили об истории этого объекта.

«Радиоцентр № 5 (Десантное) ведёт отсчёт с 24 декабря 1974 года. Именно тогда на базе объекта № 903 была создана Радиостанция № 1 Калининградского радиоцентра. Во времена Советского Союза существовало 11 радиоцентров, один из них под № 5 находится в Славском муниципальном округе. За годы работы здесь произошло немало знаковых событий:

Ввод в эксплуатацию технического здания № 1 и самой высокой в Калининградской области антенны — ШАРРТ (шунтовой антенны с регулируемым распределением тока);

Запуск передатчика „Тайфун“ мощностью 2×500 кВт, транслировавшего 1‑ю союзную программу на частоте 173 кГц;

Открытие в мае 1975 года цеха № 2 коротковолнового вещания;

Создание во второй половине 70‑х антенного КВ‑комплекса и систем АС 4+4;

Модернизация в 1980–1986 гг., превратившая радиоцентр в уникальный центр мощного радиовещания» — рассказали в пресс-службе.

В муниципалитете напоминали, что радиоцентр № 5 сегодня остается «одним из самых мощных и эффективных вещательных центров в России», «единственным в стране центром мощного радиовещания с охватом аудитории более 200 миллионов человек в странах Восточной и Западной Европы» и «объектом с богатой историей и современным радиопередающим оборудованием».