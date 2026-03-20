Романов о недоделках на ул. Майской и Дадаева: «Мы туда вернёмся»

Деньги на завершение ремонта ул. Майской в Калининграде, который не удалось закончить из-за стоящего посреди проезжей части здания, предусмотрены, и работы будут проведены. Об этом рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов на заседании комиссии по городскому хозяйству совета депутатов.

Судьбой «​​нюанса посреди дороги», расположенного на ул. Куйбышева, 97е, поинтересовались депутаты после отчёта Романова о мероприятиях по ремонту улично-дорожной сети.

«Данный объект у нас находится в планах и в работе. Коллеги из комитета муниципального имущества сейчас ведут как раз-таки работу по выкупу. А как только они процедуру завершают, мы приходим и убираем этот объект и полностью делаем [дорогу] в соответствии со всеми нормативными требованиями. Объём небольшой остался, поэтому не забываем, деньги на это предусмотрены. Мы туда вернёмся», — заверил депутатов Романов.

Также нерешённым остался пока вопрос с пешеходным переходом на ул. Дадаева.

«В этом году мы продолжаем работу по обустройству пешеходного перехода, обустройству дополнительной полосы в районе Александра Невского — Дадаева. По завершении работ мы вернёмся к этому пешеходному переходу», — пояснил Антон Романов.

Контракты на ремонт улиц Майской и Дадаева власти заключили с компанией «Мосинжиниринг». Исполнение работ в рамках первого, согласным данным портала госзакупок, завершено. Контракт по Дадаева при этом был расторгнут. Капремонт перекрёстка улиц Дадаева и Невского доверили калининградской компании «Инпэкс». Контракт находится на стадии исполнения.

В июне 2024 года на реконструкцию перекрёстка улиц Майской и Партизана Железняка выделяли порядка 17 млн рублей. Работы на участке дорожного полотна протяжённостью 120 метров изначально планировали провести в 2024 — 2025 годах.

В августе 2025 года в администрации сообщали о том, что ведут работу по внесению изменений в генеральный план городского округа с целью включения в него объекта «Реконструкция перекрёстка ул. Майская — ул. Партизана Железняка в г. Калининграде». После внесения изменений в генплан администрация планирует разработать проектно-сметную документацию и проект планировки территории с проектом межевания в его составе для размещения линейного объекта, в рамках которых будет предусмотрено изъятие указанного здания, отметили в комитете.

До момента его сноса и реконструкции перекрёстка временно обустроен переходный участок проезжей части в объезд.