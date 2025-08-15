Власти ответили, собираются ли сносить здание, вставшее на пути ремонта Майской (фото)

Фото: Мария Власенкова / "Новый Калининград"

Снос здания, расположенного на ул. Куйбышева, 97е, в рамках капремонта ул. Майской не предусмотрен, но его всё же планируют снести. Об этом сообщили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Утверждённой проектной документацией по объекту, согласованной с главным архитектором города Калининграда, не предусмотрен снос указанного в запросе здания», — говорится в ответе.

При этом в настоящее время администрация ведёт работу по внесению изменений в генеральный план городского округа с целью включения объекта «Реконструкция перекрёстка ул. Майская — ул. Партизана Железняка в г. Калининграде». После внесения изменений в генплан администрация планирует разработать проектно-сметную документацию и проект планировки территории с проектом межевания в его составе для размещения линейного объекта, в рамках которых будет предусмотрено изъятие указанного здания, отметили в комитете.

«До момента сноса вышеуказанного здания и реконструкции перекрёстка будет временно обустроен переходный участок проезжей части, тротуар и велосипедная дорожка. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в ответе на инфозапрос.

В настоящее время обустройство дорожного полотна ведётся в обход указанного здания.

На капремонт ул. Майской от ул. Еловая аллея до пер. Майского власти готовы были потратить до 148,5 млн рублей. Победителем аукциона стала компания «Мосинжиниринг», снизившая начальную цену до 147 млн 754 тыс. рублей. За эти деньги подрядчику в течение 320 дней предстоит переустроить муниципальную кабельную канализацию и обустроить ливнёвку, переустроить участки сети теплоснабжения, подвести электроснабжение для видеонаблюдения и наружного освещения, положить асфальт, обустроить тротуар и велодорожку, провести благоустройство и озеленение территории. Срок выполнениея строительно-монтажных работ — до 22 ноября 2025 года.

В июне 2024 года на реконструкцию перекрёстка улиц Майской и Партизана Железняка выделяли порядка 17 млн рублей. Работы на участке дорожного полотна протяжённостью 120 метров планировали провести в 2024 — 2025 годах.