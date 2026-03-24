Трусенева о более легких заданиях на пересдаче ЕГЭ: «Это мистическая история»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: ЕГЭ

Жалобы школьников на более простые задания ЕГЭ на пересдаче безосновательны, а сложность экзамена рассчитана экспертами федерального уровня. Об этом в понедельник, 23 марта, на пресс-конференции в ТАСС рассказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

«Вы знаете, это, мне кажется, больше какая-то мистическая история, связанная с тем, что традиционно говорят, что в Калининграде очень сложные были задания, а, допустим, в Москве они были лёгкие. Понятно, что мы их не выбираем и они формируются не нами. Мы не имеем доступа ни к каким базам данных и заданиям, всё это узнаём накануне, всё это закодировано. Более того, я могу сказать, что всё это абсолютно одинаково во всех субъектах с точки зрения сложности. Это всё просчитано экспертами федерального уровня, и в этом нет никаких сомнений», — рассказала Трусенева.

Что касается «более легких заданий на пересдаче», то тут, по словам министра, также срабатывает «эмоциональное впечатление» школьников.

«Мне кажется, что ребята, получая ещё несколько недель подготовки, уже более осознанно осуществляют пересдачу того или другого экзамена. Ребята улучшают свои результаты. Допустим, если предыдущие экзамен они написали на 60 баллов, здесь у них может быть результат 80 баллов. Такая разница большая есть. Но с точки зрения корректности выполнения сомнений никаких нет. Может быть, они успокаиваются, когда уже основные экзамены сданы и остаётся только какой-то один предмет. Они могут сосредоточиться здесь и показывают свой результат», — добавила Трусенева.

Министр добавила, что средняя результативность по пересдаче ЕГЭ не отличается от основного периода.

Напомним,что в октябре «Новый Калининград» сообщал, что в регионе в 2025 году большинство выпускников 11-х классов, решившихся на пересдачу ЕГЭ в начале июля, улучшили свои результаты. По данным комитета по образованию, в Калининграде число желающих пересдать ЕГЭ выросло: если в 2024 году их было 494 (18,7%), то в 2025 году уже 707 (25% от всех выпускников школ).
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter