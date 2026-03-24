Трусенева о более легких заданиях на пересдаче ЕГЭ: «Это мистическая история»

Жалобы школьников на более простые задания ЕГЭ на пересдаче безосновательны, а сложность экзамена рассчитана экспертами федерального уровня. Об этом в понедельник, 23 марта, на пресс-конференции в ТАСС рассказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

«Вы знаете, это, мне кажется, больше какая-то мистическая история, связанная с тем, что традиционно говорят, что в Калининграде очень сложные были задания, а, допустим, в Москве они были лёгкие. Понятно, что мы их не выбираем и они формируются не нами. Мы не имеем доступа ни к каким базам данных и заданиям, всё это узнаём накануне, всё это закодировано. Более того, я могу сказать, что всё это абсолютно одинаково во всех субъектах с точки зрения сложности. Это всё просчитано экспертами федерального уровня, и в этом нет никаких сомнений», — рассказала Трусенева.

Что касается «более легких заданий на пересдаче», то тут, по словам министра, также срабатывает «эмоциональное впечатление» школьников.

«Мне кажется, что ребята, получая ещё несколько недель подготовки, уже более осознанно осуществляют пересдачу того или другого экзамена. Ребята улучшают свои результаты. Допустим, если предыдущие экзамен они написали на 60 баллов, здесь у них может быть результат 80 баллов. Такая разница большая есть. Но с точки зрения корректности выполнения сомнений никаких нет. Может быть, они успокаиваются, когда уже основные экзамены сданы и остаётся только какой-то один предмет. Они могут сосредоточиться здесь и показывают свой результат», — добавила Трусенева.

Министр добавила, что средняя результативность по пересдаче ЕГЭ не отличается от основного периода.