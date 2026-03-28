Суд заключил под стражу 20-летнего балтийца, напавшего с ножом на оператора АЗС

20-летнего жителя Балтийска, напавшего с ножом на оператора АЗС в Балтийском городском округе, заключили под стражу. Суд отправил его в СИЗО на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«Балтийским городским судом удовлетворено ходатайство следователя Светлогорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области об избрании обвиняемому в покушении на убийство оператора АЗС меры пресечения в виде заключения под стражу до 26 мая 2026 года», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь на 26 марта злоумышленник в помещении АЗС в поселке Мечниково Балтийского городского округа напал с ножом на оператора, нанеся женщине множество ударов в область спины и груди. Пострадавшая смогла вырваться от нападавшего и сообщить по телефону о произошедшем работодателю. В настоящее время 43-летняя женщина находится в больнице, где медики экстренно провели ей сложную операцию.

Нападавший задержан, допрошен, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ), предъявлено обвинение.