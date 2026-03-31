Жители Янтарного пожаловались на простой стройки очистных сооружений

Все новости по теме: Муниципалитеты

Фото предоставлено жителями Янтарного городского округа

Жители поселка Янтарный обратились в редакцию «Нового Калининграда» с жалобой на отсутствие работ на площадке строительства очистных сооружений. По словам местных жителей, на объекте в будние дни не наблюдается ни рабочих, ни техники.

Как утверждают авторы обращения, ранее министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз во время прямого эфира Центра управления регионом 16 января сообщил о переносе срока завершения строительства очистных сооружений на 2026 год. Таким образом, сроки реализации проекта уже сдвинуты примерно на год.

«В будний день на стройке нет никого — ни людей, ни техники, вообще никого. С такими темпами они будут построены явно не в этот срок», — говорится в обращении.

Жители также обращают внимание, что в настоящее время в Янтарном фактически отсутствуют действующие очистные сооружения. По их словам, сточные воды поступают в море без полноценной очистки вблизи пляжей, отмеченных «Голубым флагом».

«Новый Калининград» направил запрос в администрацию Янтарного городского округа.

Напомним, подрядчик приступил к реконструкции очистных сооружений в Янтарном в мае 2024 года. На работы выделили более 507 млн рублей. Контракт власти заключили с АО «Стройтрансгаз», завершить работы было необходимо до конца 2025 года. В сентябре власти сообщили о завершении подготовительных работ.

Проект строительства канализационных очистных в Янтарном был готов осенью 2022 года. На него было получено три отрицательных заключения экспертизы, в результате чего пришлось изменить технологию очистки. Нынешние сооружения в Янтарном не справляются со своей задачей, и основной объём стоков попадает в Балтийское море. Экс-губернатор Николай Цуканов обещал в отчёте о своей работе за 2014 год, что очистные сооружения в посёлке будут построены в 2016-2017 годах.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

