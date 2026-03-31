Жители Янтарного пожаловались на простой стройки очистных сооружений

Жители поселка Янтарный обратились в редакцию «Нового Калининграда» с жалобой на отсутствие работ на площадке строительства очистных сооружений. По словам местных жителей, на объекте в будние дни не наблюдается ни рабочих, ни техники.

Как утверждают авторы обращения, ранее министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз во время прямого эфира Центра управления регионом 16 января сообщил о переносе срока завершения строительства очистных сооружений на 2026 год. Таким образом, сроки реализации проекта уже сдвинуты примерно на год.

«В будний день на стройке нет никого — ни людей, ни техники, вообще никого. С такими темпами они будут построены явно не в этот срок», — говорится в обращении.

Жители также обращают внимание, что в настоящее время в Янтарном фактически отсутствуют действующие очистные сооружения. По их словам, сточные воды поступают в море без полноценной очистки вблизи пляжей, отмеченных «Голубым флагом».

«Новый Калининград» направил запрос в администрацию Янтарного городского округа.

Напомним, подрядчик приступил к реконструкции очистных сооружений в Янтарном в мае 2024 года. На работы выделили более 507 млн рублей. Контракт власти заключили с АО «Стройтрансгаз», завершить работы было необходимо до конца 2025 года. В сентябре власти сообщили о завершении подготовительных работ.

Проект строительства канализационных очистных в Янтарном был готов осенью 2022 года. На него было получено три отрицательных заключения экспертизы, в результате чего пришлось изменить технологию очистки. Нынешние сооружения в Янтарном не справляются со своей задачей, и основной объём стоков попадает в Балтийское море. Экс-губернатор Николай Цуканов обещал в отчёте о своей работе за 2014 год, что очистные сооружения в посёлке будут построены в 2016-2017 годах.