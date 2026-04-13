Водоканал: готовность очистных в Янтарном составляет 56%

Техническая готовность очистных сооружений в Янтарном составляет 56%. Об этом сообщили в ГП КО «Водоканал» в ответе на запрос «Нового Калининграда».

«В настоящее время на объекте ведутся отделочные и электромонтажные работы. Осуществляется монтаж вентиляционного и сантехнического оборудования в лабораторно-административном здании», — говорится в ответе предприятия.

По данным «Водоканала», работы также продолжаются на технологических участках. «В модуле обезвоживания осадка ведутся электромонтажные работы и устройство огнезащиты металлического каркаса. Аналогичные работы проводятся в здании воздуходувной станции», — уточнили в организации.

В компании добавили, что основной строительный контур уже сформирован. «Завершены земляные работы и работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (фундаментных плит, колонн, перекрытий)», — отмечается в ответе.

Кроме того, на объекте выполнены гидравлические испытания резервуаров и часть инфраструктурных работ. «Проведены гидравлические испытания на водонепроницаемость резервуара блока биологической очистки, после чего выполнены работы по наружной гидроизоляции стен», — сообщили в «Водоканале».

Также установлено основное оборудование и завершен ряд сопутствующих работ. «Установлены в проектное положение КНС неочищенных стоков, оборудование песколовок и модуля обезвоживания осадка», — говорится в документе.

Отдельно отмечается, что завершены работы по устройству резервуара противопожарного запаса воды и резервуара дождевых стоков.

Ранее жители Янтарного пожаловались на отсутствие активности на стройплощадке очистных сооружений. По их словам, в будние дни на объекте не наблюдалось ни рабочих, ни техники.

Напомним, подрядчик приступил к реконструкции очистных сооружений в Янтарном в мае 2024 года. На работы выделили более 507 млн рублей. Контракт власти заключили с АО «Стройтрансгаз», завершить работы было необходимо до конца 2025 года. В сентябре власти сообщили о завершении подготовительных работ.

Проект строительства канализационных очистных в Янтарном был готов осенью 2022 года. На него было получено три отрицательных заключения экспертизы, в результате чего пришлось изменить технологию очистки. Нынешние сооружения в Янтарном не справляются со своей задачей, и основной объём стоков попадает в Балтийское море. Экс-губернатор Николай Цуканов обещал в отчёте о своей работе за 2014 год, что очистные сооружения в посёлке будут построены в 2016-2017 годах.