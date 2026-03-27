На проект и строительство медцентра в Советске выделяют порядка 13 млрд рублей

На выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, а также строительству объекта «Межрайонный медико-диагностический центр в г. Советск Калининградской области» выделяют порядка 13 млрд рублей. Анонс закупки размещён на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится Советская центральная районная больница. Указанная стоимость выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы — порядка 93,3 млн рублей. На комплекс работ по строительству объекта, в том числе разработку рабочей документации, предусматривают более 12,8 млрд рублей. Финансирование рассчитано на три года. При этом указано, что 1,9 млрд планируют освоить в текущем году, 2,9 млрд — в 2027-м, 907 млн — в 2028-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

О строительстве межрайонного медцентра в Советске говорят последние 15 лет. В 2011 году был готов первый проект учреждения. Сметная стоимость строительства в ценах того времени составила 2,2 млрд рублей.

В 2017 году экс-глава региона Антон Алиханов говорил, что широкопрофильный медицинский центр будет построен в Советске к концу 2019 года, впоследствии срок перенесли на 2025 год. В ноябре 2023 года Алиханов сообщил, что к строительству учреждения планируют приступить в 2026 году. Деньги на проект власти выделили в 2023 году. Из федерального бюджета на строительство предполагалось направить 3,56 млрд, из регионального и муниципальных бюджетов — 892 млн. Финансирование было предусмотрено в 2026-2027 годах.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что часть денег из госпрограммы по социально-экономическому развитию региона будет выделена медико-диагностическому центру в Советске.

В 2025 году в региональном минстрое сообщали, что к строительству медико-диагностического центра в Советске власти планируют приступить не ранее 2027 года. Вопрос прорабатывался с Минздравом РФ. Сроки строительства были смещены из-за технической сложности проекта. «Сейчас проект подготовлен к направлению на госэкспертизу», — отмечали в минстрое в июле 2025-го.