На КЖД с 15 апреля планируют назначить дополнительные «дачные» поезда

Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки
С 15 апреля на Калининградской железной дороге начинают курсировать дополнительные пригородные поезда на Мамоновском, Багратионовском, Балтийском и Черняховском направлениях, сообщили в пресс-службе КППК.

На Мамоновском направлении два пригородных поезда будут курсировать по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Отправление с Южного вокзала запланировано на 10:25, из Мамоново — в 16:20.

На Багратионовском направлении дополнительные рельсовые автобусы также назначены по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Они будут отправляться с Южного вокзала в 8:25, из Багратионовска — в 18:35. При этом пригородный поезд № 6315, курсирующий по выходным со станции Багратионовск в 14:15, отменяется.

На Балтийском направлении вводятся четыре дополнительных поезда. С Южного вокзала они будут отправляться в 8:10 и 13:05, из Балтийска — в 9:51 и 16:20. Рейсы запланированы по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздничным дням.

На Черняховском направлении дополнительный пригородный поезд назначен по вторникам, четвергам, субботам и праздничным дням. Отправление с Южного вокзала — в 8:15, из Черняховска — в 13:05.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

