Власти Правдинска объяснили, зачем закрыли исторический фасад музея утеплителем (фото)

В администрации Правдинска объяснили, для чего потребовалось прятать под утеплителем исторический фасад краеведческого музея (ул. Школьная, д. 9). Как сообщил «Новому Калининграду» исполняющий обязанности главы администрации Правдинского муниципального округа Виталий Опацкий, ремонт выполняется в рамках национального проекта «Семья», и работы по утеплению изначально были отражены в сметной документацией.

«Данные работы являются обязательными для продления срока службы здания, предотвращения промерзания стен и исключения возникновения сырости, — объяснил Опацкий. — В связи со значительной степенью разрушения здания было принято решение отказаться от внутреннего утепления из-за низкой эффективности и риска возникновения проблем с влажностью, так как при осуществлении музейной деятельности необходимо контролировать температуру и относительную влажность для обеспечения оптимальных условий хранения музейных экспонатов».

Фото предоставлено очевидцем

Кроме того чиновник сослался на требования к условиям микроклимата, обеспечивающим сохранность музейных предметов, которые регламентированы Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 23.07.2020 № 827 (ред. от 29.08.2024) «Об утверждении Единых правил организации комплектования, учёта, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций».

Ранее очевидцы прислали в редакцию «Нового Калининграда» фото работ по утеплению фасада музея. По их мнению, краеведческому музею необходимо было оставить аутентичный облик.