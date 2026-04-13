В Калининградской области на 26,8% снизилось число абортов до 12 недель

В Калининградской области зафиксировано снижение числа абортов до 12 недель по желанию женщин — показатель сократился на 26,8%. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Никитина.

По данным омбудсмена, снижение связано в том числе с работой системы доабортного консультирования. «В результате работы Службы за 10 месяцев 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года абсолютное количество абортов до 12 недель по желанию женщины в медицинских организациях уменьшилось на 26,8% (9 месяцев 2024 года — 583 аборта, 9 месяцев 2025 года — 427 абортов)», — отмечается в документе.

Речь идет о Единой социальной службе репродуктивного выбора, которая действует на базе Центра социальной помощи семье и детям. Служба оказывает беременным женщинам социальную, психологическую и медицинскую поддержку, включая сопровождение во время беременности и в первые месяцы после рождения ребенка.

По состоянию на 1 января 2026 года в службу обратились более 1605 женщин. Все они получили направления на социально-психологическое консультирование. «По результатам консультирования отказались прерывать беременность 19 женщин, из них 3 состоят на социальном сопровождении в Единой службе», — говорится в докладе.

Как подчеркивает омбудсмен, система предполагает индивидуальный подход: для каждой женщины формируется программа сопровождения в зависимости от жизненной ситуации. Будущим матерям предоставляют как финансовую, так и нефинансовую поддержку, а при необходимости помогают с оформлением документов и размещением в социальных учреждениях.

Также отмечается устойчивая тенденция к снижению числа абортов: в 2022-2024 годах, по данным доклада, удалось сохранить 582 беременности.

Ранее Владимир Никитин напомнил, что Калининградская область стала одним из первых регионов, где в 2023 году был принят закон о запрете склонения к абортам. Сейчас аналогичные нормы действуют уже в 31 субъекте России. По словам омбудсмена, после принятия закона «практически все частные клиники Калининградской области <...> отказались от такой услуги, как искусственное прерывание беременности».