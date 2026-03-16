Контракт на ремонт ул. Чайковского заключили с подрядчиком Челюскинской

Изображение: скриншот «Яндекс Панорам» (2024 г.)
Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров

В Калининграде нашли подрядчика для ремонта участка ул. Чайковского от Зоологической до Брамса. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В аукционе участвовали шесть компаний. Одна из них впоследствии отозвала свою заявку. Победитель снизил начальную стоимость работ с 19,8 до 19,5 млн рублей. Контракт заключили с компанией «Инпэкс» 13 марта. Исполнить его необходимо до 1 июля 2026 года. Непосредственно на работы отводится 80 дней.

С компанией «Инпэкс» также заключены контракты на ремонт ул. Челюскинской и перекрёстка улиц Невского и Дадаева. Согласно данным открытых источников, ООО «Инпэкс» действует с октября 2017 года и зарегистрировано в Калининграде. Компания работает в сфере строительства автомобильных дорог. Генеральным директором с момента основания является Ирина Перфильева. Единственным учредителем с долей 100% выступает Юлия Гордейко.

26 августа 2025 года на улице Чайковского спецтехника предприятия «Водоканал» по откачке септиков провалилась передними колёсами в яму, образовавшуюся посередине проезжей части. В пресс-службе «Водоканала» сообщали, что «причиной провала стали обильные осадки, которые переполнили хозяйственно-бытовую канализацию на участке сети», тем самым «не предназначенный для таких объемов трубопровод дал течь». Горвласти поначалу предполагали, что санация трубопровода займёт около недели. Позже сроки сдвинули, основные работы по ремонту завершили в октябре.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



