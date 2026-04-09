Маслов: у собственника виллы на Грекова возникли проблемы с проектировщиком

Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Собственник разрушающегося особняка на улице Грекова в Калининграде (дом № 10), в стенах которого до 2001 года располагался детский сад, не может приступить к работе из-за проблем с проектом реконструкции. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов. Чиновник также отметил, что изъять объект у собственника Служба не может, так как формально работы проводятся.

«Никакого права изымать объект мы в этом случае не имеем, — сообщил Маслов. — Есть охранные обязательства, по которым срок окончания работ ещё не закончился. Ранее мы выдали разрешение на проектирование, собственники его реализуют, и там срок тоже не закончен. Вся беда в том, что уже, по-моему, больше года этот проект находится в экспертизе. Насколько я понимаю, проблемы собственников (кстати, в понедельник буду говорить с ними) в том, что они никак не могут добиться от авторов проекта исправления замечаний, которые им справедливо предъявила экспертиза. Повторюсь, что у нас нет никаких оснований на изъятие, потому что они работают, что-то делают, проект есть и он в экспертизе. Осталось его еще нам представить на согласование».

Маслов уточнил, что собственник планирует приспособить виллу под индивидуальное жилье.

Особняк на улице Грекова, который находится недалеко от зоопарка, построили в начале XX века. В довоенные годы здание принадлежало Биржевому обществу, во время войны оно было частично разрушено. После восстановления в нём размещался детский сад, впоследствии строение перешло в частную собственность. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения.

С начала нулевых годов исторический дом ветшает. Владелец пытался снять с особняка статус объекта культурного наследия через суд, однако проиграл. В итоге он высказал намерение приспособить особняк под современное использование.

Летом 2021 года стало известно, что на земельном участке, где расположен особняк, обнаружили культурный слой Кёнигсберга. Два года назад в границах его территории запретили возведение объектов капстроительства и увеличение объемно-пространственных характеристик объектов, существующих на его территории.
Самое читаемое:

