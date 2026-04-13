«Место для фотосессий»: власти рассказали о планах на кирху в поселке Ясное

Фото: администрация Славского округа
Все новости по теме: Состояние кирх и замков, переданных РПЦ

Кирху Каукемена в поселке Ясное, переданную епархией в безвозмездное пользование администрации Славского муниципального округа, не собираются открывать для посетителей. Об этом «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщила и.о. главы Славского муниципального округа Елена Синегубова.

«Кирха в поселке Ясное передана в муниципалитет в безвозмездное пользование на 10 лет, — сообщила Синегубова. — Планируется благоустроить территорию вокруг кирхи с устройством пешеходных дорожек, скамеек, малых архитектурных форм, установить фонари, подсветить фасад. Это будет место для прогулок и отдыха, фотосессий. Для посещений внутри кирха будет закрыта».

Напомним, что о передаче кирхи муниципалитету стало известно в марте этого года. При этом сроки представители администрации не называли, а глава администрации Сергей Яцков не только не озвучил планов на исторический объект, но и с корреспондентом «Нового Калининграда» общаться отказался.

«В ближайшее время демонтируем забор и будем потихоньку облагораживать территорию», — передавал слова Яцкова официальный паблик администрации.

В ноябре 2024 года Служба охраны объектов культурного наследия Калининградской области сообщала, что ООО «Мироздание» завершило там работы по консервации.

Подрядчика определили в ноябре 2023 года. При этом исполнителя работ Минкульту удалось найти не сразу. На предыдущие торги не было подано ни одной заявки.

Кирха в посёлке Ясное — объект культурного наследия регионального значения. Ее строительство началось в 1702 году и завершилось 12 декабря 1706 года. Во время пожара в 1904 году в кирхе полностью выгорела внутренняя часть нефа и колокольня, старейший колокол упал с башни и разбился. В период Второй мировой войны строение не получило серьезных повреждений, впоследствии оно использовалось как склад.

В 2010 году кирха была передана Калининградской епархии РПЦ. Тогда же стали планировать её реконструкцию. В 2020 году московская компания «Гефест» выиграла тендер на 63 миллиона рублей на ремонт памятника. В том же году появилась информация, что работы приостановлены. В 2021 году глава областной службы охраны памятников Евгений Маслов говорил о том, что подрядчик несерьёзно относится к исполнению контракта, однако к тому времени объект уже возводился под крышу. В марте 2023 года Черняховская епархия сообщала на своем официальном сайте, что реконструкция объекта продолжается.

«Новый Калининград» ранее направлял запросы в Минкульт РФ и РПЦ с просьбой пояснить, зачем потребовались консервационные работы и что ждет этот объект в дальнейшем. В установленный законом срок ответы не поступили.
