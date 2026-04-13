Кирху в Славске откроют для посетителей не раньше 2027 года

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние кирх и замков, переданных РПЦ

Кирху в Славске, ремонт которой продолжается с 2019 года, откроют для посетителей не раньше 2027 года. Об этом «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщила и.о. главы Славского муниципального округа Елена Синегубова.

«Собственником и заказчиком по кирхе в г. Славске является Русская православная церковь, генеральный подрядчик ООО „Мироздание“, — напомнила Синегубова. — По информации подрядчика завершены работы по благоустройству прилегающей территории к кирхе, также выполнены работы по фасаду и кровле, в настоящее время ведутся ремонтные работы во внутренних помещениях. В соответствии с контрактом работы по восстановлению кирхи в г. Славске должны быть завершены в конце декабря 2026 года и в 2027 году планируется открыть кирху для посетителей».

Напомним, что предыдущее руководство администрации муниципалитета обещало, что кирха откроется в начале 2026 года. Впрочем, официальное открытие объекта культурного наследия, переносили уже неоднократно, и власти всякий раз указывали на «различные трудности».

При этом экс-глава Эдуард Кондратов в январе прошлого года рассказывал, что с подрядчиком «проблем нет».

Как сообщал ранее «Новый Калининград», утверждённая сметная стоимость реконструкции кирхи, согласно скорректированному проекту, составляет более 173 млн рублей. Проект прошёл экспертизу в конце декабря 2023 года. Возобновили работы на объекте весной 2024 года. Ранее между «Информационно-туристическим центром» Славска и московским подрядчиком («Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская») в июне 2019 года был заключен контракт, однако в декабре 2021 года вместо сдачи объекта последовала корректировка сроков завершения работ. В дальнейшем контракт был расторгнут, и завершением корректировки проектно-сметной документации занималось ООО «Мироздание», с которым контракт заключили в июне 2023 года.

С учётом всех изменений объект потребовал дополнительных вложений. Изначально контракт был заключён на 139,6 млн рублей. Из них порядка 29 млн было выплачено первому подрядчику. В 2021 году на реконструкцию потребовались дополнительные 35 млн. Часть денег на восстановление кирхи выделили в конце 2023 года из областного бюджета.

В феврале 2024 года в Славск был доставлен орган для кирхи.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

