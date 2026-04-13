Кирху в Славске откроют для посетителей не раньше 2027 года

Кирху в Славске, ремонт которой продолжается с 2019 года, откроют для посетителей не раньше 2027 года. Об этом «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщила и.о. главы Славского муниципального округа Елена Синегубова.

«Собственником и заказчиком по кирхе в г. Славске является Русская православная церковь, генеральный подрядчик ООО „Мироздание“, — напомнила Синегубова. — По информации подрядчика завершены работы по благоустройству прилегающей территории к кирхе, также выполнены работы по фасаду и кровле, в настоящее время ведутся ремонтные работы во внутренних помещениях. В соответствии с контрактом работы по восстановлению кирхи в г. Славске должны быть завершены в конце декабря 2026 года и в 2027 году планируется открыть кирху для посетителей».

Напомним, что предыдущее руководство администрации муниципалитета обещало, что кирха откроется в начале 2026 года. Впрочем, официальное открытие объекта культурного наследия, переносили уже неоднократно, и власти всякий раз указывали на «различные трудности».

При этом экс-глава Эдуард Кондратов в январе прошлого года рассказывал, что с подрядчиком «проблем нет».

Как сообщал ранее «Новый Калининград», утверждённая сметная стоимость реконструкции кирхи, согласно скорректированному проекту, составляет более 173 млн рублей. Проект прошёл экспертизу в конце декабря 2023 года. Возобновили работы на объекте весной 2024 года. Ранее между «Информационно-туристическим центром» Славска и московским подрядчиком («Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская») в июне 2019 года был заключен контракт, однако в декабре 2021 года вместо сдачи объекта последовала корректировка сроков завершения работ. В дальнейшем контракт был расторгнут, и завершением корректировки проектно-сметной документации занималось ООО «Мироздание», с которым контракт заключили в июне 2023 года.

С учётом всех изменений объект потребовал дополнительных вложений. Изначально контракт был заключён на 139,6 млн рублей. Из них порядка 29 млн было выплачено первому подрядчику. В 2021 году на реконструкцию потребовались дополнительные 35 млн. Часть денег на восстановление кирхи выделили в конце 2023 года из областного бюджета.