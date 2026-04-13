Отчим погибшего в Черняховске мальчика заявил в суде об эффективности физических наказаний

В Калининградском областном суде 13 апреля прошло очередное заседание по делу о гибели семилетнего мальчика в Черняховске. Ранее, 7 апреля, показания дал отчим ребенка Сергей Г., сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признал вину частично. Он не отрицал, что избивал мальчика, и подробно описал механизм нанесения ударов, однако настаивал, что умысла на убийство не имел.

По его словам, физические наказания применялись в воспитательных целях. «Считает такие методы допустимыми и эффективными, поскольку его воспитывали подобным образом, и он вырос нормальным человеком», — передает пресс-служба суда.

Мужчина утверждает, что в день произошедшего «не рассчитал силу». Он также заявил, что пытался оказать помощь ребенку, когда тот стал терять сознание, однако скорую помощь не вызвал, объяснив это страхом ответственности.

Свои действия после смерти мальчика — в том числе сокрытие тела, создание видимости, что ребенок жив, и участие в поисках — подсудимый объяснил «измененным сознанием и страхом».

В ходе заседания 13 апреля была допрошена мать ребенка Анастасия Г. Она не признала вину в истязании детей по сговору с мужем, однако полностью признала вину в оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию, заявив о раскаянии.

Женщина отказалась от показаний, данных на следствии, где говорила о систематических избиениях детей. В суде она заявила, что не знала о насилии.

«Дети ей не рассказывали, изменений в их поведении она не заметила, следов побоев не было видно», — сообщили в пресс-службе суда.

По ее словам, о происходящем она узнавала лишь после того, как дети начинали плакать. Ей известно только о двух эпизодах — когда отчим ударил мальчика электрическим проводом и когда сломал руку девочке.

Свое поведение после смерти сына, включая попытки скрыть произошедшее, она объяснила страхом за дочь.

Также в заседании была изучена видеозапись проверки показаний на месте, суд назначил повторную судебно-медицинскую экспертизу по факту перелома руки у девочки.

Следующее заседание назначено на 7 мая.

Напомним, 42-летний житель Черняховска обвиняется в совершении убийства ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и иных преступлений (п. «а», «г», «е» части 2 ст. 117 УК РФ — истязание, п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, ст. 125 УК РФ — оставление в опасности). Его жена — мать погибшего мальчика — в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Напомним, 16 февраля региональный СК сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Черняховска и его 31-летней жены. По версии следствия, с 29 января по 1 февраля 2025 года обвиняемый, находясь дома в состоянии наркотического опьянения, избил 7-летнего пасынка за отказ заниматься физическими упражнениями. Отчим нанес ребенку не менее 35 ударов руками по голове и телу, причинив смертельные травмы. При этом злоумышленник и его супруга по совместной договоренности не приняли меры по оказанию ребенку медпомощи, что в итоге привело к смерти мальчика через непродолжительное время. Далее, желая избежать уголовного наказания за совершенное преступление, обвиняемый поместил тело ребенка в сумку, вывез в болотистую местность в черте Черняховска и выбросил в воду. При этом он убедил жену сообщить о безвестном исчезновении сына в правоохранительные органы, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика.

