Прокуратура запросила пожизненное для обвиняемого в убийстве мальчика в Черняховске

В Калининградском областном суде в среду, 13 мая, прошло очередное заседание по делу о гибели семилетнего мальчика в Черняховске. Прокурор запросил для обвиняемого Сергея Гаммы пожизненное лишение свободы, для его жены — восемь с половиной лет колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда.

Гамма признал вину по ч. 2 ст. 105 УК РФ частично. Он заявил, что нанёс в воспитательных целях около шести ударов («сзади, около лопаток»), кулаком не бил и не целился в жизненно важные органы. Факт сговора с супругой подсудимый отверг.

Его жена (мать погибшего) полностью не признала вину по ст. 117 и ст. 111 УК РФ. Ранее она заявила, что показания на следствии, где она оговорила мужа, — «полное враньё», так как находилась под давлением общественности и властей. При этом она признала вину по ст. 125 и ст. 156 УК РФ, пояснив, что признаёт только грубые высказывания в адрес детей. Своё поведение после смерти сына она объяснила страхом за старшую дочь.

Следующее заседание, на котором подсудимые выступят с последним словом, назначено на 29 мая.

Напомним, 42-летний житель Черняховска обвиняется в совершении убийства ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и иных преступлений (п. «а», «г», «е» части 2 ст. 117 УК РФ — истязание, п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, ст. 125 УК РФ — оставление в опасности). Его жена — мать погибшего мальчика — в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

16 февраля региональный СК сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Черняховска и его 31-летней жены. По версии следствия, с 29 января по 1 февраля 2025 года обвиняемый, находясь дома в состоянии наркотического опьянения, избил 7-летнего пасынка за отказ заниматься физическими упражнениями. Отчим нанес ребенку не менее 35 ударов руками по голове и телу, причинив смертельные травмы. При этом злоумышленник и его супруга по совместной договоренности не приняли меры по оказанию ребенку медпомощи, что в итоге привело к смерти мальчика через непродолжительное время. Далее, желая избежать уголовного наказания за совершенное преступление, обвиняемый поместил тело ребенка в сумку, вывез в болотистую местность в черте Черняховска и выбросил в воду. При этом он убедил жену сообщить о безвестном исчезновении сына в правоохранительные органы, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика.

Избил отчим: что известно об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске