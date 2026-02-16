СК: завершено расследование по делу об убийстве 7-летнего мальчика из Черняховска (видео)

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Черняховска и его 31-летней жены. В зависимости от роли и степени участия супруги обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, с 29 января по 1 февраля 2025 года обвиняемый, находясь дома в состоянии наркотического опьянения, избил 7-летнего пасынка за отказ заниматься физическими упражнениями. Отчим нанес ребенку не менее 35 ударов руками по голове и телу, причинив смертельные травмы. При этом злоумышленник и его супруга по совместной договоренности не приняли меры по оказанию ребенку медпомощи, что в итоге привело к смерти мальчика через непродолжительное время. Далее, желая избежать уголовного наказания за совершенное преступление, обвиняемый поместил тело ребенка в сумку, вывез в болотистую местность в черте Черняховска и выбросил в воду. При этом он убедил жену сообщить о безвестном исчезновении сына в правоохранительные органы, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика.

Избил отчим: что известно об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске

В ходе расследования уголовного дела также установлено, что в конце декабря 2024 года обвиняемый умышленно применил физическую силу в отношении 12-летней падчерицы, сломав девочке руку. За квалифицированной медицинской помощью для ребенка супруги также своевременно не обратились. Лишь 12 января 2025 года девочке был сделан рентген, выявлен перелом плечевой кости, и девочку госпитализировали. При этом отчим и мать запретили ребенку рассказывать об обстоятельствах получения ею травмы и заставили сообщить ложную информацию о том, что она сломала руку при падении с лестницы. Здоровью малолетней был причинен тяжкий вред.

Также, по данным следствия, супруги с сентября 2023 по февраль 2025 гг. подвергали детей избиению, физическому и психическому насилию. В частности, следователями установлен факт совместного избиения обоими обвиняемыми в сентябре 2023 года малолетнего пасынка за непослушание ремнем, электрическим проводом, пластиковой трубой, железным прутом и другими подручными предметами. В январе 2025 года, по данным следствия, отчим с согласия жены привязал «непослушного» пасынка веревкой к лестнице двухъярусной кровати. 12-летнюю девочку супруги также подвергали избиениям. Следователями установлено не менее 8 фактов применения супругами физического и психического насилия к детям, находившимся от них в зависимости и не способным защитить себя.

Следствием по уголовному делу проделан полномасштабный объем работы, собранная доказательственная база в полном объеме изобличает обоих супругов в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) в отношении сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Черняховский», которые не задокументировали известные им факты жестокого обращения с детьми в указанной семье.