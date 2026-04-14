В Калининградской области до конца мая вводится особый противопожарный режим

В Калининградской области с 15 апреля по 31 мая вводится особый противопожарный режим. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем канале в MAX, в это время нельзя будет разводить костры в лесах, сжигать мусор и траву, готовить еду на открытом огне.

Муниципалитеты должны создать оперативные штабы и рабочие группы, усилить контроль, подготовить противопожарные преграды, убрать сухую траву и мусор, а также обеспечить готовность пунктов временного размещения.

Кроме того, глава региона напомнил, что за поджоги травы предусмотрена ответственность. «В первую очередь это наша с вами безопасность. Огонь распространяется быстро, выходит из под контроля и может привести к очень и очень печальным последствиям для людей и братьев наших меньших», — сказал он.

Граждане также могут присоединиться к патрулированию, но «важно, чтобы эта работа была организована на местах, и каждый понимал, куда обращаться, если заметит возгорание». Главам муниципалитетов поручили организовать эту работу.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» 11 апреля отмечали, что регион оказался в лидерах по плотности очагов пожаров в Европе наравне с Ленинградской областью. «В регионе фиксируются десятки очагов пала травы. Увы, в ближайшую неделю сухая погода только усугубит ситуацию», — добавляют синоптики-любители.

Ранее сообщалось, что Калининградская область является регионом, который одним из первых в стране объявляет пожароопасный сезон. Это связано с особенностями местного климата.