Минприроды: с начала года в Калининградской области не было ни одного лесного пожара

С начала года в Калининградской области не произошло ни одного лесного пожара. Об этом сообщили в региональном минприроды.

«По состоянию на 4 мая 2026 года, на землях государственного лесного фонда региона не было ни одного лесного пожара. Этот результат — итог усиленной работы по обеспечению пожарной безопасности на территории гослесфонда», — говорится в сообщении.

Оперативные службы в ходе круглосуточного мониторинга пресекли 32 угрозы лесному фонду (палы травы на сопредельных территориях), переходы огня на лесной фонд на площади более 111 га.

Напомним, до конца мая в Калининградской области действует особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов и приготовление пищи на открытом огне даже во дворах частных домов.

