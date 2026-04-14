Мэрия Калининграда не отказалась от идеи расширить пр-кт Победы для машин за счёт трамвая

В Калининграде мэрия не отказалась от планов расширить проспект Победы до четырех полос за счет ликвидации выделенных трамвайных линий. Предполагается, что это позволит увеличить пропускную способность. Об этом сообщили представители городской администрации в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».



«Генпланом для увеличения пропускной способности проспекта планируется его расширение до четырёх полос с введением двухстороннего движения на участке от Радищева до Кутузова», — сообщили в мэрии.



Горвласти подчеркнули, что восстановление трамвайного движения по проспекту Победы нецелесообразно из-за высокой стоимости, малоэтажной застройки, наличия дублирующих автобусных маршрутов и низкого пассажиропотока. По информации мэрии, основной пассажиропоток формируется за пределами проспекта Победы и ул. Брусничной — в микрорайоне А. Космодемьянского, в приморских городах и посёлках.

Жителям проспекта предложили пользоваться остановочными пунктами муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов, которые «обеспечивают связь со всеми частями города и областью».

«Трамвай — транспорт повышенной вместимости, его рентабельность напрямую зависит от загруженности в течение всего дня. Существующие маршруты — дотационные, — добавили горвласти. — Задача администрации Калининграда — сохранить и модернизировать действующие трамвайные маршруты. В планах — дальнейшее приобретение новых вагонов вместо „Татр“».

Городские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют возвращать трамвай на проспект Победы «в связи с низким для трамваев пассажиропотоком, отсутствием масштабного нового жилищного строительства и аварийным состоянием рельс в районе пр-та Победы». При этом выделенную линию планировали ликвидировать, расширив за её счет автомобильную дорогу. Официальная причина — отсутствие пассажиропотока для трамвая.

В марте 2026 года городские власти предложили отложить вопрос о сохранении либо ликвидации выделенных линий трамвая на проспекте Победы и ул. Тельмана.

«Нужно всегда руководствоваться документами, расчётными назначениями. Сейчас мы планируем уточнить документы регулярных перевозок в части расчётных назначений. И по уточнению, а именно в первую очередь уточнению пассажиропотока, мы вернёмся к этому вопросу. Я предлагаю пока что отложить. Подождать», — сказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Антон Романов, отвечая на вопрос о судьбе линии на проспекте Победы. Аналогичный ответ он дал и о ситуации с трамвайными путями на ул. Тельмана.

Отметим, что автор проекта «Город для людей» известный российский урбанист Анатолий Гершман обратил внимание, что в случае с городской инфраструктурой и транспортом не спрос создаёт предложение, а предложение создаёт спрос: сначала строится мост, потом уже появляются те, кто им пользуется. Он также высказал мнение, что задача властей — организовать удобный общественный транспорт, чтобы люди пересели в него с собственных автомобилей, тем самым снизив автомобилепользование и пробки.