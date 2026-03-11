Романов о трамвайных линиях на пр-те Победы и ул. Тельмана: предлагаю подождать

Городские власти предлагают отложить вопрос о сохранении либо ликвидации выделенных линий трамвая на проспекте Победы и ул. Тельмана. Об этом в интервью «Новому Калининграду» рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Антон Романов, отвечая на вопросы о судьбе «выделенок».

«Нужно всегда руководствоваться документами, расчётными назначениями. Сейчас мы планируем уточнить документы регулярных перевозок в части расчётных назначений. И по уточнению, а именно в первую очередь уточнению пассажиропотока, мы вернёмся к этому вопросу. Я предлагаю пока что отложить. Подождать», — сказал Романов, отвечая на вопрос о судьбе линии на проспекте Победы. Аналогичный ответ он дал и о ситуации с трамвайными путями на ул. Тельмана.

Городские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют возвращать трамвай на проспект Победы «в связи с низким для трамваев пассажиропотоком, отсутствием масштабного нового жилищного строительства и аварийным состоянием рельс в районе пр-та Победы». При этом выделенную линию планируется ликвидировать, расширив за её счет автомобильную дорогу. Официальная причина — отсутствие пассажиропотока для трамвая.

Отметим, что автор проекта «Город для людей» известный российский урбанист Анатолий Гершман обратил внимание, что в случае с городской инфраструктурой и транспортом не спрос создаёт предложение, а предложение создаёт спрос: сначала строится мост, потом уже появляются те, кто им пользуется. Он также высказал мнение, что задача властей — организовать удобный общественный транспорт, чтобы люди пересели в него с собственных автомобилей, тем самым снизив автомобилепользование и пробки.