Мэрия: восстановление трамвайного маршрута на проспекте Победы не планируется

Администрация Калининграда не планирует восстанавливать трамвайный маршрут на проспекте Победы, где демонтируют рельсы, чтобы расширить тротуары. Об этом говорится в ответе первого заместителя главы администрации округа Игоря Шлыкова в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

«В связи с низким для трамваев пассажиропотоком, отсутствием масштабного нового жилищного строительства и аварийным состоянием рельс в районе пр-та Победы — восстановление трамвайного маршрута в указанном районе не планируется», — говорится в ответе. По словам Шлыкова, соответствующее решение учтено Генеральным планом Калининграда, утвержденным приказом министерства градостроительной политики области от 17.06.2024 № 197. «Данное изменение отображено на карте развития инфраструктуры общественного транспорта и транспортно-пересадочных узлов материалов по обоснованию генерального плана, — говорится в ответе на запрос. — Генеральный план, содержащий решения о демонтаже трамвайных путей по пр-ту Победы, при утверждении в 2016 году согласован в том числе с Министерством транспорта РФ и Министерством экономического развития РФ».

Что касается ликвидации трамвайной инфраструктуры на участке от Каштановой аллеи до ул. Радищева, то здесь, по словам чиновника, «предусмотрен демонтаж трамвайных путей с частичным расширением пешеходной части и обустройством парковочных мест». Проектная документация была согласована главным архитектором города.

«В рамках муниципальной программы „Развитие дорожно-транспортного комплекса“ заключен муниципальный контракт № 0335300000225000194 от 29.04.2025 между МКУ „Городское дорожное строительство и ремонт“ и подрядной организацией ООО „МОСИНЖИНИРИНГ“ на работы по объекту: „Устройство тротуара по пр. Победы от ул. Каштановая Аллея до ул. Радищева (четная сторона) в г. Калининграде“. Сроки на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту — до 11.12.2025», — говорится в ответе на запрос.

Также Шлыков сообщил, что указанная в проекте парковка обустраивается на месте существующей. «Такое решение связано с увеличением пешеходной части и демонтажем ненормативных трамвайных путей, — говорится в ответе на запрос. — Мероприятия программы по строительству, реконструкции, капремонту и ремонту улично-дорожной сети реализуются в рамках предусмотренного бюджетного финансирования по указанным категориям, предусмотренным соответствующим классификатором. Выделение отдельной категории „инфраструктура для пешеходов“ не предусмотрено. На основании вышесказанного, выделенное бюджетное финансирование для реализации объекта, включенного в программу, является целевым расходованием средств».

Стоит отметить, что в ответе на запрос власти не ответили, проводилось ли исследование состояния трамвайных путей экспертными организациями и почему решили демонтировать рельсы, несмотря на предыдущий успешный опыт асфальтирования переездов.

О том, что на проспекте Победы идёт «разрушение трамвайной линии», стало известно в мае 2025 года. По сообщениям читателей, там выломали рельсы, а выкорчёвыванием шпал занимался экскаватор. 17 июня глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что демонтаж трамвайных путей на проспекте Победы в Калининграде имеет не системный, а точечный характер и о полном их снятии речь не идёт. Она также отметила, что на более масштабные и комплексные работы в городском бюджете просто нет денег.

«Мы делаем тротуар и пересечку с второстепенными улицами, частично убирая трамвайные пути и обеспечивая безопасность движения, — рассказала Елена Дятлова. — Такого рода решения нам позволят эксплуатировать данную улицу ещё некоторое количество лет, пока мы не примем решение о комплексном проектировании капитального ремонта либо реконструкции проспекта Победы. Почему сейчас делаем так? Я всегда буду говорить о том, что есть наше желание, а есть бюджет города Калининграда».

В середине апреля жители Калининграда обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить разрушения трамвайной инфраструктуры города. Глава СК РФ поручил доложить о результатах проверки информации, поступившей от граждан. 20 мая СУ СК РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело. Однако постановление отменил заместитель прокурора Калининградской области Василий Безденежный. 10 июня Бастрыкин поручил повторно возбудить дело

В конце ноября 2024-го жители Калининграда собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения.

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