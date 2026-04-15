Для ремонта дороги Донское-Синявино-Янтарный за 1,2 млрд нашли подрядчика

Управление дорожного хозяйства Калининградской области нашло подрядчика для капитального ремонта автодороги Донское-Синявино-Янтарный. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Контракт заключили по максимальной стоимости 1 226 330 281 рубль с единственным участником торгов — АО «Автомагистраль». Срок исполнения — 25 ноября 2027 года. Источник финансирования — бюджет Калининградской области.

Работы необходимо выполнить на участке протяжённостью 7,6 км. Для реконструкции дороги запланирована вырубка зелёных насаждений. 762 дерева подлежат сносу в Зеленоградском округе, 530 — в Янтарном, 327 — в Светлогорском. Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 368, 332 и 235 деревьев соответственно. Также запланировано устройство освещения, тротуаров, ограждений и 11 автобусных остановок.

В акционерное общество «Автомагистраль» в 2025 году преобразовали госпредприятие ДЭУ № 2, расположенное в Правдинске.

В феврале 2026 года правительство Калининградской области распорядилось изъять 37 земельных участков для реконструкции указанной дороги. В перечень вошли участки, расположенные в Зеленоградском, Янтарном и Светлогорском округах — в посёлках Донское, Прислово и Синявино, а также на территориях СНТ «Шторм», ДНТ «Алмаз» и других.

Среди изымаемых — земли населённых пунктов под ИЖС и ведение подсобного хозяйства, а также участки сельхозназначения для садоводства, огородничества и крестьянско-фермерских хозяйств. Часть из них имеет обременения — в том числе охранные зоны линий электропередачи и автодороги, а также аренду.

Анонс закупки опубликовали в марте.