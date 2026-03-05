На ремонт дороги Донское-Синявино-Янтарный выделили более 1,2 млрд рублей

Автомобильную дорогу Донское-Синявино-Янтарный планируют капитально отремонтировать. К поиску подрядчика готовится Управление дорожного хозяйства Калининградской области. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Работы необходимо выполнить на участке протяжённостью 7,6 км. На ремонт готовы потратить 1 226 330 281 рубль. Финансирование рассчитано на два года. 627,3 млн планируют израсходовать в текущем году, ещё более 599 млн — в 2027-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Для реконструкции автомобильной дороги Донское — Синявино — Янтарный правительство Калининградской области распорядилось изъять 37 земельных участков. Изъятие проводится для размещения линейного объекта регионального значения — модернизации трассы, ведущей к побережью. В перечень вошли участки, расположенные в Зеленоградском районе, Янтарном и Светлогорском округах — в посёлках Донское, Прислово и Синявино, а также на территориях СНТ «Шторм», ДНТ «Алмаз» и других.

Среди изымаемых — земли населённых пунктов под ИЖС и ведение подсобного хозяйства, а также участки сельхозназначения для садоводства, огородничества и крестьянско-фермерских хозяйств. Часть из них имеет обременения — в том числе охранные зоны линий электропередачи и автодороги, а также аренду.

Агентству по имуществу региона поручено уведомить правообладателей и направить документы в управление Росреестра по Калининградской области. Ведомство также должно заключить соглашения об изъятии и обеспечить регистрацию права собственности области на участки.