Власти изымают 37 участков под реконструкцию дороги к Янтарному

Правительство Калининградской области распорядилось изъять 37 земельных участков для государственных нужд в рамках реконструкции автомобильной дороги Донское — Синявино — Янтарный на участке км 0,00 — 7,60. Соответствующее распоряжение подписано 19 февраля 2026 года и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Изъятие проводится для размещения линейного объекта регионального значения — модернизации трассы, ведущей к побережью. В перечень вошли участки, расположенные в Зеленоградском районе, Янтарном и Светлогорском округах — в поселках Донское, Прислово и Синявино, а также на территориях СНТ «Шторм», ДНТ «Алмаз» и других.

Среди изымаемых — земли населенных пунктов под ИЖС и ведение подсобного хозяйства, а также участки сельхозназначения для садоводства, огородничества и крестьянско-фермерских хозяйств. Часть из них имеет обременения — в том числе охранные зоны линий электропередачи и автодороги, а также аренду.

Агентству по имуществу региона поручено в десятидневный срок уведомить правообладателей и направить документы в управление Росреестра по Калининградской области. Ведомство также должно заключить соглашения об изъятии и обеспечить регистрацию права собственности области на участки.

Заказчиком кадастровых работ определено ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области».

Распоряжение вступило в силу со его дня подписания.