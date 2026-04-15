Данилов о ремонте дорог в Советске: «Всю зиму дробилка работала»

При ремонте дорог в Советске продолжают активно применять технологию вторичного использования возвратных материалов. Об этом рассказал глава округа Аркадий Данилов в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

«Мы полностью заменили покрытие на улице Ксенофонтова (метров 600 улица). Там есть нюансы. Эта улица была выложена в своё время брусчаткой. Потом по ней очень долго ездили танки, после чего она стала с какими-то очень глубочайшими ямами. Ну, вот даже у меня кроссовер, служебная машина, я еду, иногда чиркает. Поэтому, понятно, люди говорят: „Такси не приезжает, надо что-то сделать“. Мы полностью сняли покрытие, засыпали инертными материалами и это же покрытие, которое сняли, передробили и тоже засыпаем верхний слой гранитом. У нас всю зиму дробилка работала», — рассказал Данилов.

По его словам, практически весь запас накопленных таким образом за зиму материалов «съела» указанная улица.

«Заранее понимаю, что люди скажут, уже начали говорить, что там будет пылить. Ну да, пылить будет. Хотя мы проливаем, просыпаем песком, мы всё это сделали. Понятно, что это не брусчатка. Но это улица, по которой теперь можно ездить. Вот я сейчас уже по ней езжу, каждое утро приезжаю, проверяю работы. Она стала проезжей улицей», — добавил глава муниципалитета.

Он также сообщил, что в планах на ближайшее время отремонтировать тем же способом переулок Южный и ещё три улицы.

С асфальтированными дорогами округу, по словам Данилова, помогает область. К лету местные власти планируют отремонтировать ул. Лямина.

«Пока только Лямина. Но надеемся, что, может быть, с ещё одной дорогой нам поможет правительство Калининградской области. К Алексею Сергеевичу [Беспрозванных] буду обращаться, он дал добро на это», — заключил Аркадий Данилов.

В 2025 году с помощью дробления власти Советска решили проблему образовавшейся свалки бывших в употреблении стройматериалов.

«Мы задумались, что можно сделать, и вот пришли к решению дробить. Мне кажется, мы первые в области в этом вопросе, которые активно это сейчас используют», — отметил тогда Данилов.