Решили дробить: в Советске рассказали, как решают проблему свалки стройматериалов

Проблему свалки бывших в употреблении стройматериалов в Советске решают дроблением для последующего использования при проведении ямочного ремонта. Об этом рассказал исполняющий полномочия главы администрации Советского городского округа Аркадий Данилов в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

«У нас была, как вы, наверное, знаете, фактически свалка, когда строительные материалы просто перевозились и складывались на определённой площади. Мы задумались, что можно сделать, и вот пришли к решению дробить. Мне кажется, мы первые в области в этом вопросе, которые активно это сейчас используют», — отметил Данилов.

Задачу решить проблему свалки стройматериалов поставила перед муниципальными властями министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова «уже давно». Найденное решение, по словам Аркадия Данилова, «существенно облегчило» проведение ямочного ремонта в округе. С помощью асфальтовой, бетонной и гранитной крошки удаётся отремонтировать большие площади «запущенных дорог».

Жители Советска обнаружили скопление бывших в употреблении строительных материалов на ул. Маяковского, рядом с рекультивированной свалкой, в апреле 2025 года. Там оказалась, по словам очевидцев, в том числе и историческая брусчатка. Оксана Астахова выехала на место и узнала, что стройматериалы планируют вовлекать в оборот в рамках благоустройства городских территорий.

