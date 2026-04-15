Председатель Заксобрания о «России» на месте Дома Советов: пока уточнений нет

Председателю Заксобрания Андрею Кропоткину пока не удалось выяснить подробности о филиале национального центра «Россия», который планируется возвести на месте снесённого Дома Советов. Это следует из ответа Кропоткина на вопрос корреспондента «Нового Калининграда» во время брифинга в Законодательном собрании 14 апреля.

«Пока уточнений нет. Вы же видите, в общественном поле ещё пока нет самого проекта, но, наверное, уже скоро будет», — сказал спикер Заксобрания.

Напомним, в конце марта стало известно, что власти приняли окончательное решение о строительстве филиала Национального центра «Россия» на территории бывшего Дома Советов. Комплекс хотят построить на участке площадью 12 гектаров. Проект здания рассчитан на 47 тысяч квадратных метров, также предполагается создание ландшафтного парка «Россия» площадью 10 гектаров.При этом о том, что это будет за здание, какова его высотность и т.п., не сообщалось.