Совет по культуре поддержал концепцию ландшафтного парка «Россия» на месте Дома Советов (фото)

Совет по культуре при губернаторе Калининградской области поддержал концепцию ландшафтного парка «Россия» на Центральной площади Калининграда (на месте бывших Королевского замка и Дома Советов), представленную 29 апреля главным архитектором проектной мастерской «Другая архитектура» Владимиром Панифёдовым. Поддержка оказалась не единогласной (например, на необходимости проведения архитектурного конкурса настаивал архитектор Вячеслав Генне), однако, как сообщил в конце встречи губернатор Алексей Беспрозванных, одобрение большинства было необходимо для того, чтобы получить средства на проектирование.

«Все вы понимаете, какая сегодня ситуация, — сообщил Беспрозванных. — Если есть у нас где-то деньги, которые можно было бы использовать, чтобы хотя бы начать проектирование, то будьте добры, скажите, где они находятся. Если есть возможность привлечь такой объем финансирования (по нашим оценкам, это порядка 20 миллиардов рублей), то я вас прошу сказать, каким образом мы это сделаем».

Сам Беспрозванных отметил, что осилить подобный проект можно будет лишь при помощи федерального бюджета. Он признался, что уже пытался найти крупных инвесторов, но у него не получилось.

«Если у нас есть серьезные инвесторы, которые готовы просто построить за 20 млрд рублей парк с национальным центром „Россия“, я, безусловно, об этом и президенту скажу. Но я пока таких не нашел. Я с многими обсуждал. Все готовы построить жилье и отдать нам кусочек земли, чтобы мы построили парк. Еще раз: это пространство для наших жителей, для калининградцев. Это центральное пространство нашего региона, поэтому давайте все вместе его сделаем предметом нашей гордости», — заключил глава региона, дав понять, что дискутировать о концепции не стоит.

Ранее в правительстве Калининградской области со ссылкой на региональный минкульт «Новому Калининграду» сообщили, что решение о создании Национального центра «Россия» на месте Дома Советов является окончательным.

В начале апреля «Новый Калининград» сообщал, что это решение стало неожиданностью для экспертного сообщества Калининграда.