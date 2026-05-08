ФКР снова ищет подрядчика для капремонта комплекса зданий Детской областной больницы

Фонд капитального ремонта Калининградской области вновь ищет подрядчика для капитального ремонта комплекса зданий Детской областной больницы. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Работы необходимо выполнить по адресу: улица Дмитрия Донского, 23. Заявки на участие в торгах принимают с 8 по 18 мая. Итоги аукциона планируют подвести 20 мая. Начальная стоимость работ — 12 335 039 рублей. Контракт необходимо исполнить до 10 октября 2026 года. Непосредственно на работы отводится 90 дней (до 31 августа 2026 года).

Помимо общестроительных работ, необходимо обновить систему пожарной сигнализации и персонального оповещения.

В 2025 году областной ФКР неоднократно искал подрядчика для проведения капитального ремонта комплекса зданий Детской областной больницы за 11,2 млн рублей. На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Реконструировать также планируют онкологическое отделение ДОБ. На разработку проекта выделяют 7,5 млн рублей.