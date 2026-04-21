«Миша и Кант»: у Кафедрального собора планируют установить новую скульптуру

На Набережной поцелуев на острове Канта 22 апреля установят новую скульптуру. Как сообщила пресс-служба, она изображает присевшего на парапет юношу, держащего в руках томик Канта в переводе Николая Лосского.

Идея новой скульптуры появилась два года назад. На ее создание ушло девять месяцев. Скульптура выдержала все «классические этапы: пластилиновый макет, глина, гипс, воск и финал в бронзе». Автором стал Ованнес Минасян, а прототипом — студент первого курса магистратуры философского факультета БФУ им. Канта Михаил. Идея принадлежит Ярославу Тимофееву.

«Реалистичны мимика, состояние студента, который знакомится с „чистым разумом как источником трансцендентальной видимости“. Подлинно само издание — позировала скульптору настоящая „Критика“ из букинистической коллекции. Михаилу ее уже подарили, — добавили в пресс-службе острова Канта. — Рост скульптуры — 180 сантиметров, вес — 130 килограмм. Встретить Мишу, читающего Канта, на углу Набережной поцелуев и Южной набережной можно будет всегда».

Открытие запланировано на 19:00.

В феврале 2025 года Кафедральный собор заказывал изготовление скульптурной модели студента, читающего книгу Иммануила Канта, из гипса. Начальная цена составляла 1 320 000 рублей, итоговая — 1 495 000 рублей. Закупка была осуществлена у единственного поставщика.

В декабре 2025 года Кафедральный собор заказал изготовление бронзовой скульптуры «Студент, читающий книгу Иммануила Канта». Стоимость работ — 1 495 000 рублей.

