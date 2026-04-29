Калининградца будут судить за повреждение фотозоны «Пятиконечная звезда» на площади Победы

В Центральный районный суд поступило уголовное дело о повреждении световой фотозоны «Пятиконечная звезда», установленной в Калининграде к 80-й годовщине штурма Кёнигсберга. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, вечером 6 апреля 2025 года 46-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома № 4 на площади Победы, взял мусорную урну и бросил ее в конструкцию фотозоны. В результате объект получил повреждения, была нарушена целостность конструкции.

Действия обвиняемого квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ — как повреждение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, совершенное с целью причинения ущерба их историко-культурному значению.

В настоящее время решается вопрос о принятии уголовного дела к производству суда и назначении даты судебного разбирательства.

