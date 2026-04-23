«Этот путь тупиковый»: профессор-кантовед о «последних тенденциях» задвигать Канта

Всемирно известный кантовед Алексей Круглов считает, что последние тенденции, которые касаются изучения наследия философа Иммануила Канта, могут привести к тупику. Такое мнение профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор философских наук высказал в ходе Кантовских чтений, которые прошли 22 апреля, в день рождения философа, в Калининграде.

Тема чтений — «Кант в русской мировой литературе», они были посвящены памяти профессора БФУ Леонарда Калинников, который скончался в августе 2025 года. Алексей Круглов выступил на них в режиме онлайн с докладом «Мемориальные кантовские торжества в ХХ веке: от кайзеровского Кёнигсберга до российского Калининграда». Доклад был посвящён тому, как в разные годы праздновался кантовский юбилей и другие памятные даты.

Профессор напомнил, что в Калининграде с 1974 года после первого конгресса регулярно стали проводиться различные конференции, со временем стали публиковаться вопросы теоретического наследия Иммануила Канта, которые затем были преобразованы в Кантовский сборник, «сложилось очень много добрых и хороших традиций». Например, 22 апреля в 17 часов 24 минуты (1724 — год рождения Канта) возлагать цветы к могиле Канта. Очень много для этого [появления хороших традиций], по словам кантоведа, сделали Леонард Калинников, Владимир Брюшинкин, в последние годы — Нина Дмитриева (Нина Дмитриева — доктор философских наук, научный руководитель «Академии Кантиана» БФУ им. И. Канта, профессор кафедры философии института социально-гуманитарного образования МПГУ, главный редактор журнала «Кантовский сборник» — прим. «Нового Калининграда»).

«И если мы говорим о последних тенденциях, о планах закрытия „Академии Кантиана“, о том, что не надо говорить о Канте без упоминания имени Николая Бердяева. И лучше говорить о русском Просвещении, а не только о немецком Просвещении. И вообще, в идеале бы даже не о самом Канте говорить, а о центре мировой философии, а Канта задвинуть либо за Коперника, либо за Бердяева, либо за Карамзина... Этот путь тупиковый. По нему уже в Кёнигсберге в XX веке шли, куда пришли — понятно. И я думаю, что наша сегодняшняя задача состоит в том, чтобы всё то доброе, живое, непосредственное, что было создано в Калининграде, в том числе усилиями Леонарда Калинникова, сохранить, избавить от политиканства и официоза. И тем самым сохранить и добрую память о Канте, сделать его философию живой, и в очередной раз добрым словом вспомнить тех калининградских кантоведов, которые внесли свой посильный вклад в сохранение этой традиции».

Отметим, что ранее знакомый с ситуацией источник сообщал «Новому Калининграду» о закрытии «Академии Кантиана», которой руководит Нина Дмитриева. Однако в университете опровергли эту информацию.

