Горвласти рассказали, планируется ли вводить платные парковочные зоны на центральных улицах

В ближайшее время в Калининграде не планируют вводить платные парковочные зоны на центральных улицах по аналогии с Санкт-Петербургом. Об этом в эфире «ГорПросвета» сообщил начальник управления цифровизации и муниципальных услуг Дмитрий Якубовский.

Местный житель задал вопрос о возможности отказаться от парковок со шлагбаумами в пользу платных зон, которые охватывали бы больше улиц. Как отметил Якубовский, такая система требует дорогостоящего оборудования для контроля. «Платные зоны контролируются специализированным фотокомплексом. Чтобы одну зону осмотреть, проконтролировать въезд и выезд, а также правильно распознать государственный номер, необходимо установить целый комплекс оборудования. Это тоже достаточно затратная история», — пояснил он.

При этом представитель администрации не исключил, что подобный формат может появиться в будущем: «Наверное, в долгосрочной перспективе — да». Однако, как уточнил он, в ближайших планах горвластей введение платных парковочных зон на улицах не предусмотрено.