Горвласти объяснили, от чего зависит стоимость муниципальных парковок

В Калининграде стоимость пользования муниципальными парковками рассчитывается по специальной методике и может меняться в зависимости от востребованности парковки. Об этом в эфире «ГорПросвета» сообщил начальник управления цифровизации и муниципальных услуг администрации Дмитрий Якубовский в ответе на вопрос о высокой стоимости дня парковки.

По словам Якубовского, стоимость парковки не устанавливается произвольно и зависит от уровня ее загруженности. «Цена у нас рассчитана по специальной методике. Также у нас есть период, когда мы в зависимости от популярности парковки и активности ее использования меняем стоимость — больше или меньше», — рассказал он.

Сейчас на разных муниципальных парковках действует тариф от 50 до 100 руб. в час. «У нас на ряде парковок есть цена 50 руб. и 70 руб. Чем дольше парковка работает, тем больше у нас статистики. Мы анализируем загрузку и, если видим, что при стоимости 70 руб. парковка не эксплуатируется на нужный процент, то по методике уменьшаем стоимость», — пояснил Якубовский.

Он также отметил, что максимальные тарифы муниципальных парковок остаются ниже стоимости услуг частных: «Если сравнивать с частными платными парковками, то наши 70 руб. и в целом диапазон от 50 до 100 руб. — это ниже, чем у частных операторов. Мы за этим следим и смотрим, какие цены действуют на рынке».

Кроме того, в Калининграде действует система льгот. Якубовский подчеркнул, что право на бесплатную парковку имеют около 14 категорий граждан, включая участников СВО, ветеранов, инвалидов и владельцев электромобилей.

«Парковочное разрешение дает право транспортному средству, внесенному в систему, парковаться на муниципальных парковках в любое время без взимания платы в течение года», — отметил он.

Как добавил Якубовский, сейчас льготники занимают значительную часть парковочных мест. «У нас достаточно большой объем въездов. Две трети всех парковочных сессий приходится именно на льготные категории, а платят только около трети пользователей», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в 2026 году количество парковочных сессий на муниципальных парковках Калининграда превысило 300 тысяч. В городе функционирует 17 платных муниципальных парковок на 821 парковочное место.