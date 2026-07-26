В Краснознаменске ищут подрядчика для благоустройства пространства на ул. Комсомольской

Администрация Краснознаменска объявила электронный аукцион на благоустройство общественного пространства на улице Комсомольской. Информация размещена на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 22 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 августа, итоги планируют подвести 5 августа.

В рамках работ необходимо выполнить устройство покрытия из резиновой крошки, оборудовать детский игровой комплекс, установить информационный стенд. Согласно документации, подрядчик должен выполнить работы не позднее 1 октября 2026 года.

Ранее власти Краснознаменска не нашли подрядчика для благоустройства набережной реки Шешупе. На участие в торгах не было подано ни одной заявки.