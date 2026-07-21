Для благоустройства набережной Шешупе в Краснознаменске не нашли подрядчика

Власти Краснознаменска не нашли подрядчика для благоустройства набережной реки Шешупе. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

С 10 по 20 июля на участие в торгах не было подано ни одной заявки. Максимальная цена контракта составляла 74 198 954 рубля. Исполнить его необходимо до 31 декабря 2027 года, завершить работы — не позднее 1 октября.

Анонс очередной закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов. Заявки на участие в них планируют принимать с 22 по 31 июля.

В августе 2025 года проект «Благоустройство набережной р. Шешупе „Туристический парк на Шешупе“» победил в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Площадь благоустраиваемой территории — 0,9 га. Речь идёт о правобережье реки Шешупе в северной части города.

В настоящее время территория имеет преимущественно транзитное значение. Функция пляжа утрачена, а благоустройство отсутствует, как и дорожное покрытие. Объект не доступен для маломобильных групп населения. Машины паркуются стихийно, пересекая трафик движения пешеходов.

Благоустроить планируют несколько зон: входную группу, зону отдыха, уличную сцену, детскую площадку, ярмарочный павильон, парковку на 35 мест и др.

Общая стоимость проекта — 90 млн рублей. Из них 30 млн — средства регионального гранта, 51,5 млн должен предоставить региональный бюджет, 1 млн — муниципальный. 7,5 млн власти намерены привлечь из коммерческих источников.

В июле 2026 года проект прошёл государственную экспертизу.